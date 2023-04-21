РЖД: Рижский вокзал приостанавливает работу с пассажирами

Рижский вокзал в Москве временно приостанавливает работу с пассажирами, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

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В компании пояснили, что это связано с реконструкцией пассажирской инфраструктуры, которая не затронет здания вокзала - он откроется 1 сентября.

«Доступ в отдельные помещения вокзала для пассажиров будет закрыт с 24 апреля по 31 августа», - уточняется в сообщении.

Ранее гендиректор «РЖД» Олег Белозеров заявил, что во второй половине 2023 года на железных дорогах появится полностью российский аналог электропоездов «Ласточка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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