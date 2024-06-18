РЖД: провожающим нельзя заходить в «Сапсаны» и другие скоростные поезда

Сотрудники РЖД запрещают провожающим заходить в поезда «Сапсан» и некоторые другие скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Компания выразила свое мнение относительно появившихся в Telegram-каналах жалоб пассажиров на запрет на вход провожающим в «Сапсаны» и некоторые другие скоростные поезда.