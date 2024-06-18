РЖД: провожающим нельзя заходить в «Сапсаны» и другие скоростные поезда
Сотрудники РЖД запрещают провожающим заходить в поезда «Сапсан» и некоторые другие скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Компания выразила свое мнение относительно появившихся в Telegram-каналах жалоб пассажиров на запрет на вход провожающим в «Сапсаны» и некоторые другие скоростные поезда.
В РЖД объяснили, что согласно приказу Минтранса России от 25 февраля 2022 года, на начальных и промежуточных станциях не разрешается вход провожающим в вагоны высокоскоростного поезда «Сапсан». В компании подчеркнули, что эта мера вступила в силу с момента публикации указанного документа.
В РЖД также добавили, что если поезд находится на станции менее пяти минут, проводники советуют провожающим воздержаться от посадки в вагон и предлагают помощь пассажирам с багажом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru