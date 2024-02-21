РЖД перешли на отечественные вина в «Сапсанах»

Говоря о российских напитках в винной карте в «Сапсанах», Петров указал, что с лета 2022 года пассажирам предлагают вина российских производителей.

«До этого в первом и бизнес-классе были испанские и итальянские вина, сейчас же — только отечественных производителей из разных регионов России», — подчеркнул глава дирекции скоростного сообщения.

Петров добавил, что в последнее время появилось много новых интересных виноделен, и РЖД в целом делает акцент на российских производителей.

Ранее Антон Петров рассказал о планах протестировать в 2024 году посадку пассажиров по QR-коду на поезда «Ласточка» и «Сапсан», пишет RT.

