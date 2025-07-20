РЖД: После ЧП на станции Лихая в Ростовской области задерживаются 132 поезда
В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда. Об этом сообщают РЖД в своем Telegram-канале.
По информации РЖД, поезда следуют через место происшествия с пониженной скоростью, а 37 составов уже прибыли в конечные пункты назначения.
Пассажиров, чьи поезда были задержаны на более чем четыре часа, обеспечивают горячим питанием, добавили в РЖД, отметив, что уже предоставлено более 50 тысяч наборов.
В РЖД подчеркнули, что делают все возможное чтобы минимизировать отклонения от графика.
Ранее из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА ВСУ в Ростовской области было приостановлено движение поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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