РЖД: После ЧП на станции Лихая в Ростовской области задерживаются 132 поезда

По информации РЖД, поезда следуют через место происшествия с пониженной скоростью, а 37 составов уже прибыли в конечные пункты назначения.

Пассажиров, чьи поезда были задержаны на более чем четыре часа, обеспечивают горячим питанием, добавили в РЖД, отметив, что уже предоставлено более 50 тысяч наборов.

В РЖД подчеркнули, что делают все возможное чтобы минимизировать отклонения от графика.

Ранее из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА ВСУ в Ростовской области было приостановлено движение поездов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

