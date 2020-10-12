РЖД по максимуму переведет работников на удаленку

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» переведут на удалённый режим работы максимально возможное число сотрудников из-за всплеска коронавируса. Речь идёт о работниках, не задействованных непосредственно в процессе перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В общей сложности по стране в онлайн режим работы уйдут около 102 тысяч человек. Ранее РЖД уже перевела 31% своих сотрудников на удалёнку в Москве, по требованию властей столицы. В структуре управления ОАО «РЖД» дистанционно теперь трудятся 67% персонала.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, работодатели на территории мегаполиса, обязаны перевести с 5 октября по 28 октября на удаленку: не менее 30% работников; всех сотрудников старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями.

Работодатели каждую неделю должны будут передавать номера телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, перешедших в онлайн режим. Столичные власти заявляют, что это необходимо для общего контроля за ситуацией.

