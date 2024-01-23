РЖД персонифицирует перевозку животных в поездах

«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим», — указал замглавы компании.

Колесников подчеркнул, что сейчас подобной информации в документах нет.

В свою очередь, гендиректор «Федеральной пассажирской компании» указал, что организация дорабатывает информационные системы в этой части.

«Мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника и проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне», — подчеркнул Пястолов.

Ранее Иван Колесников сообщил, что на российских вокзалах появятся специальные зоны для обслуживания пассажиров с животными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

