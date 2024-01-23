РЖД персонифицирует перевозку животных в поездах
Компания РЖД планирует персонифицировать перевозку животных в поездах. Об этом заявил заместитель гендиректора холдинга Иван Колесников, передает РИА Новости.
«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим», — указал замглавы компании.
Колесников подчеркнул, что сейчас подобной информации в документах нет.
В свою очередь, гендиректор «Федеральной пассажирской компании» указал, что организация дорабатывает информационные системы в этой части.
«Мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника и проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне», — подчеркнул Пястолов.
Ранее Иван Колесников сообщил, что на российских вокзалах появятся специальные зоны для обслуживания пассажиров с животными, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с «Восточного» назначен на апрель
- СМИ: В Колумбии конфисковали частную подводную лодку с 800 кг кокаина
- Монсон и Тактаров проведут бой-реванш в марте
- «Оборзевший голубь»: Вадим Степанцов представит новую книгу
- В Москве загорелось здание ансамбля католической церкви XIX века
- Первые выпуски аудиосериала «ПростоСтрашино» появились на сервисе «Звук»
- Сбербанк сообщил о схеме мошенничества через фейковые аккаунты директоров
- Концерн «Калашников» поставил в российскую армию противокумулятивные экраны
- Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы союзникам со стороны России
- РЖД персонифицирует перевозку животных в поездах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru