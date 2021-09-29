РЖД откажутся от приготовления блюд в вагонах-ресторанах и снизят стоимость питания
Компания РЖД приняла решение отказаться от приготовления блюд в вагонах-ресторанах, теперь готовые блюда будут только разогревать, что повлияет и на стоимость обедов. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе перевозчика.
Отмечается, что теперь стерильные контейнеры с блюдами будут загружаться в поезд, до этого повара будут готовить их в стационарных условиях, а не во время движения.
При этом средний чек будет составлять 650 рублей, что почти в два раза меньше нынешней цены за комплексный обед или ужин.
В пресс-службе отметили, что нововведение гарантирует не только более доступные цены, но и быструю подачу блюд, а также санитарную безопасность.
Ранее первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов был переизбран главой совета директоров компании РЖД. Решение было принято на заседании совета директоров, которое состоялось 13 сентября. Белоусов занимает должность главы совета директоров с марта 2020 года.
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