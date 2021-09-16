Главой совета директоров РЖД переизбран Андрей Белоусов
16 сентября 202119:32
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов переизбран главой совета директоров компании РЖД. Об этом говорится в сообщении компании.
Решение было принято на заседании совета директоров, которое состоялось 13 сентября. Белоусов занимает должность главы совета директоров с марта 2020 года.
Ранее 30 июня был назначен совет директоров компании, в который вошли одиннадцать представителей государства и три независимых директора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru