Главой совета директоров РЖД переизбран Андрей Белоусов

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов переизбран главой совета директоров компании РЖД. Об этом говорится в сообщении компании.

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Решение было принято на заседании совета директоров, которое состоялось 13 сентября. Белоусов занимает должность главы совета директоров с марта 2020 года.

Ранее 30 июня был назначен совет директоров компании, в который вошли одиннадцать представителей государства и три независимых директора.



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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РЖД
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