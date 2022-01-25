РЖД оштрафовали за платный Wi-Fi в «Сапсанах»
Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова заявила, что услуга Wi-Fi в поездах «Сапсан» стала бесплатной, сообщает ТАСС.
По её словам, установлено, что в стоимость билета была включена услуга по подключению к беспроводному интернету, однако перевозчик не информировал об этом пассажиров, таким образом у них не было возможности от неё отказаться. Также в ведомстве выяснили, что ОАО «РЖД» не обеспечило возможность бесперебойного пользования данной услугой.
В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «введение потребителей в заблуждение», управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
«Принятыми мерами прокурорского реагирования услуга доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi в поездах «Сапсан» внесена в перечень бесплатных», - добавила Короткова.
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ОАО «РЖД» на 100 тысяч рублей за содержание железнодорожного вокзала в Парголово в ненадлежащем состоянии, сообщают «Невские новости».
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