РЖД оштрафовали за платный Wi-Fi в «Сапсанах»

По её словам, установлено, что в стоимость билета была включена услуга по подключению к беспроводному интернету, однако перевозчик не информировал об этом пассажиров, таким образом у них не было возможности от неё отказаться. Также в ведомстве выяснили, что ОАО «РЖД» не обеспечило возможность бесперебойного пользования данной услугой.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «введение потребителей в заблуждение», управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

«Принятыми мерами прокурорского реагирования услуга доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi в поездах «Сапсан» внесена в перечень бесплатных», - добавила Короткова.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ОАО «РЖД» на 100 тысяч рублей за содержание железнодорожного вокзала в Парголово в ненадлежащем состоянии, сообщают «Невские новости».