Общество

РЖД ограничило продажу билетов из-за происшествия в Коми

22 июля16:39

РЖД временно закроет продажу билетов на поезда, курсирующие на Северной железной дороге до 26 июля, сообщается на сайте компании. Решение принято после схода грузового поезда на станции Керки Северной железной дороги.

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Отмечается, что ограничения коснутся поездов «Адлер-Воркута», «Сыктывкар-Усинск», «Петербург-Воркута», «Москва-Воркута», «Москва-Лабытнанги», «Сосногорск-Новороссийск», «Уинск-Сыктывкар». Кроме того, на время восстановительных работ будет установлена отмена электричек «Ираель-Сосногорск» в обоих направлениях.

В данный момент, по сообщению РЖД, специалисты работают нал восстановлением путей. Напомним, поезд сошёл с рельсов 22 июля. В ходе инцидента никто не пострадал. Как отмечают «Дни.ру», причиной происшествия стал размыв пути.

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