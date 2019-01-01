РЖД ограничило продажу билетов из-за происшествия в Коми

Отмечается, что ограничения коснутся поездов «Адлер-Воркута», «Сыктывкар-Усинск», «Петербург-Воркута», «Москва-Воркута», «Москва-Лабытнанги», «Сосногорск-Новороссийск», «Уинск-Сыктывкар». Кроме того, на время восстановительных работ будет установлена отмена электричек «Ираель-Сосногорск» в обоих направлениях.

В данный момент, по сообщению РЖД, специалисты работают нал восстановлением путей. Напомним, поезд сошёл с рельсов 22 июля. В ходе инцидента никто не пострадал. Как отмечают «Дни.ру», причиной происшествия стал размыв пути.

