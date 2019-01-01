РЖД ограничило продажу билетов из-за происшествия в Коми
РЖД временно закроет продажу билетов на поезда, курсирующие на Северной железной дороге до 26 июля, сообщается на сайте компании. Решение принято после схода грузового поезда на станции Керки Северной железной дороги.
Отмечается, что ограничения коснутся поездов «Адлер-Воркута», «Сыктывкар-Усинск», «Петербург-Воркута», «Москва-Воркута», «Москва-Лабытнанги», «Сосногорск-Новороссийск», «Уинск-Сыктывкар». Кроме того, на время восстановительных работ будет установлена отмена электричек «Ираель-Сосногорск» в обоих направлениях.
В данный момент, по сообщению РЖД, специалисты работают нал восстановлением путей. Напомним, поезд сошёл с рельсов 22 июля. В ходе инцидента никто не пострадал. Как отмечают «Дни.ру», причиной происшествия стал размыв пути.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%
- На Украине объявили об исчезновении генпрокурора Луценко
- По плану «Перехват». В Москве ловят участников дерзкого ограбления
- Партия Зеленского набирает 42,52% после обработки 62% бюллетеней на выборах в Раду
- Собчак в стихах ответила Шнурову на обвинения с «Нашествия»