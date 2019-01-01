Рар: Экс-канцлер Австрии в РЖД будет получать меньше Шредера в «Роснефти»

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн, возглавлявший правительство страны с мая 2016-го по декабрь 2017 года, стал независимым членом совета директоров Российских железных дорог (РЖД). Это уже не первый европейский политик высшего ранга, который после своей отставки получает работу в российских государственных компаниях. Еще в 2005 году председателем комитета акционеров Nord Stream AG (компания управляет газопроводом «Северный поток») стал едва покинувший пост канцлера ФРГ Герхард Шредер. В 2017 году он же получил пост председателя совета директоров «Роснефти».

Западная пресса традиционно яростно критикует карьерный рост своих политиков в России. Но вот сами европейские элиты им откровенно завидуют, заявил немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН.

«В правящих политических элитах, я вам так скажу, завидуют, что господин Керн, как и Шредер, смогут поработать в российских госкомпаниях, где платят неплохие деньги в наблюдательных советах. Кому из отставных политиков не хочется каким-то образом заработать себе личные деньги помимо своей пенсии, которая довольно скудная на Западе, так как политики не имеют права заниматься бизнесом во время своей деятельности», – сказал Рар.

Собеседник НСН затруднился назвать размер зарплаты Керна в РЖД, но выразил уверенность, что его вознаграждение будет меньше, чем у Шредера в «Роснефти».

«Я не знаю, сколько он (Керн) будет получать, он же не председатель совета директоров, я думаю, там другие суммы, не такие у Шредера – меньше», - добавил политолог.

Отметим, что после назначения экс-канцлера Германии на пост председателя совета директоров «Роснефти» сообщалось, что Шредер отказался от зарплаты, которая, по данным СМИ, составляла полмиллиона долларов в год. Однако в июне 2018 года стало известно, что акционеры компании приняли решение выплатить экс-канцлеру вознаграждение в размере 600 тысяч долларов США.

