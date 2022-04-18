РЖД объявила о возобновлении пассажирских перевозок с Казахстаном
Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном возобновляется с 20 апреля, сообщает пресс-служба компании РЖД.
В сообщении отмечается, что в соответствии с решением российского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в расписание возвращаются международные пассажирские поезда, движение которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года.
В частности, снова начнёт курсировать поезд № 625/626 «Атырау – Астрахань», который будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля – из Астрахани.
В РЖД добавили, что в июне вернутся ещё пять поездов: № 7/8 «Алматы – Саратов», № 84/83 «Караганды – Самара», № 301/302 «Алматы – Новосибирск», № 145/146 «Караганды – Омск» и № 113/114 «Алматы – Казань».
Ранее в РЖД объявили, что движение пассажирских поездов между Россией и Монголией возобновится с 29 апреля, сообщает телеканал «360».
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