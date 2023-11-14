РЖД обновит интерьер СВ вагонов
Два варианта спальных вагонов с обновленным интерьером представила Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) на выставке «Транспорт России».
В новом интерьере сохраняется горизонтальное расположение спальных мест друг напротив друга. При этом длину полок увеличили до 2 метров, говорится на сайте РЖД.
В новых вагонах не стали увеличивать ширину полок и отказались от установки раковин в купе, отметили в компании. Пространство для хранения вещей расширили за счет багажных полок над спальными местами. В купе есть шкафчик для хранения верхней одежды, индивидуальные светильники, розетки и USB-разъемы. Отделка выполнена в оранжевом и светло-серых цветах.
До конца текущего года РЖД планирует получить 21 вагон со свежим дизайном.
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