РЖД обновит интерьер СВ вагонов

В новых вагонах не стали увеличивать ширину полок и отказались от установки раковин в купе, отметили в компании. Пространство для хранения вещей расширили за счет багажных полок над спальными местами. В купе есть шкафчик для хранения верхней одежды, индивидуальные светильники, розетки и USB-разъемы. Отделка выполнена в оранжевом и светло-серых цветах.

До конца текущего года РЖД планирует получить 21 вагон со свежим дизайном.

