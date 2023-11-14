РЖД обновит интерьер СВ вагонов

Два варианта спальных вагонов с обновленным интерьером представила Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) на выставке «Транспорт России».

В новом интерьере сохраняется горизонтальное расположение спальных мест друг напротив друга. При этом длину полок увеличили до 2 метров, говорится на сайте РЖД.

«Поезд Деда Мороза» вошел в книгу рекордов России

В новых вагонах не стали увеличивать ширину полок и отказались от установки раковин в купе, отметили в компании. Пространство для хранения вещей расширили за счет багажных полок над спальными местами. В купе есть шкафчик для хранения верхней одежды, индивидуальные светильники, розетки и USB-разъемы. Отделка выполнена в оранжевом и светло-серых цветах.

До конца текущего года РЖД планирует получить 21 вагон со свежим дизайном.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железнодорожный ТранспортВагоныРЖД

Горячие новости

Все новости

партнеры