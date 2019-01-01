РЖД назвали виновного в выезде авто Пугачевой на перрон Рижского вокзала

Стали известны результаты проверки РЖД по факту выезда автомобиля Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала. Как отмечает РИА ФАН, виновницей происшествия оказалась новая дежурная по вокзалу. Она, увидев перед собой Примадонну, растерялась и, не предупредив директора вокзала и сотрудников транспортной безопасности, пропустила машину звезды на перрон.

Отмечается, что сотрудница Рижского вокзала нарушила нормы федерального закона № 16, новая редакция которого была принята в прошлом году. Согласно ей, на въезд транспорта на территорию вокзала должен быть выписан пропуск, сделать это нужно за два–три дня. Въезд на сами платформы запрещен правилами транспортной безопасности.

Источник подчёркивает, что после инцидента сотрудницу вокзала увольнять не стали – с ней проведена разъяснительная беседа.

Между тем, в пресс-службе дирекции ж/д вокзалов, комментируя ситуацию, уточнили, что подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника в строго регламентированных случаях, отмечает RT.