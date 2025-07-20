РЖД назначила «Сапсан» из Петербурга в Москву из-за отмены авиарейсов
Из-за отмены части авиарейсов из Петербурга в Москву отправится дополнительный поезд «Сапсан». Об этом сообщили в аэропорту Пулково.
Отмечается, что ОАО «РЖД» назначило дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан». Поезд № 755 отправится 21 июля в 06:40 по московскому времени.
Кроме того, в ночные поезда Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочка РЖД), были добавлены дополнительные вагоны. Билеты на все поезда доступны для покупки.
Ранее временные ограничения на прием и отправку авиарейсов были введены в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Позже, в 17:17 по московскому времени, аэропорт Шереметьево возобновил свою работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru