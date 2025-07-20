Росавиация: Временные ограничения введены в трех московских аэропортах
Во Внуково, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кореняко написал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», - отметил Кореняко.
Ранее авиакомпания «Победа» сообщила, что была вынуждена изменить расписание рейсов 20 июля из-за введенных в столичных аэропортах ограничений на фоне атаки БПЛА ВСУ на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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