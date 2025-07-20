Росавиация: Временные ограничения введены в трех московских аэропортах

Кореняко написал, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», - отметил Кореняко.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщила, что была вынуждена изменить расписание рейсов 20 июля из-за введенных в столичных аэропортах ограничений на фоне атаки БПЛА ВСУ на Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

