РЖД назначат до тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники
ОАО «Российские железные дороги» собираются назначить около тысячи дополнительных пассажирских поездов на новогодние и рождественские праздники. Речь идёт об отрезке времени с 23 декабря по 9 января, информирует перевозчик.
Такое количество дополнительных составов в два раза больше прошлогоднего показателя за этот отрезок времени. Всего предполагается обеспечить около 4,5 миллиона мест. По данным РЖД, пассажиры уже оформили более 1,5 миллиона билетов на эти даты.
В компании заверили, что, если спрос на поездки в период предстоящих каникул будет увеличиваться, в составы уже назначенных поездов будут включаться дополнительные вагоны. Согласно прогнозу, пиковыми датами отправления станут 29 и 30 декабря, 6, 7 и 8 января.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что РЖД собираются продлить Московские центральные диаметры.
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