РЖД назначат до тысячи дополнительных поездов на новогодние праздники

ОАО «Российские железные дороги» собираются назначить около тысячи дополнительных пассажирских поездов на новогодние и рождественские праздники. Речь идёт об отрезке времени с 23 декабря по 9 января, информирует перевозчик.

Такое количество дополнительных составов в два раза больше прошлогоднего показателя за этот отрезок времени. Всего предполагается обеспечить около 4,5 миллиона мест. По данным РЖД, пассажиры уже оформили более 1,5 миллиона билетов на эти даты.