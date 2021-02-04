РЖД начали продажу билетов между РФ и Белоруссией

РЖД возобновили продажу билетов на поезда между Россией и Белоруссией.

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Согласно данным приложения по продаже билетов РЖД, курирование поездов начнется с 8 февраля, передает РИА Новости. Таким образом, пассажиры могут приобрести билеты из Москвы в Минск и обратно.

Пассажирские поезда перестали курсировать между странами в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРЖД
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