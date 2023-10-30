Многолетняя проблема: Большой театр борется с перекупщиками билетов
Дирекция театра вынуждена создавать многоуровневые степени защиты, как на бумажных банкнотах, отметил в эфире НСН Геннадий Янин.
Большой театр борется с несанкционированным приобретением билетов для их дальнейшей перепродажи, заявил солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью НСН. По его словам, проблеме уже много лет.
Две недели назад Большой театр сообщил дату старта продаж билетов на «Щелкунчика» — 4 ноября. По данным «Известий», схема предварительной записи такая сложная, что потребитель может сделать выбор в пользу спекулянтов. Уже сейчас они предлагают место в партере за 150 тысяч, а на галерку за 35, хотя официальная цена не превышает 20 тысяч рублей. Янин согласился, что схема предварительной записи действительно сложная.
«К сожалению, для того, чтобы побороть несанкционированное приобретение билетов с целью перепродажи, дирекция вынуждена делать многоуровневые степени защиты, как на бумажных банкнотах. Тем не менее все равно удается делать какие-то фальшивки даже бумажных банкнот… Здесь тоже, все это непросто. Этой проблеме много лет, она решается по мере... Но тот, кто хочет попасть в Большой театр, все равно попадает. Непросто отстоять очереди, записываться, билеты несдаваемые… Но зал всегда полон. В очередь вставать еще можно, все только на старте», - сказал Янин.
Билеты в Большой театр подорожали: если в 2022 году диапазон был от 1,5 тысячи до 15 тысяч рублей и только на вечер 31 декабря был повышенный тариф — от 2 тысяч до 20 тысяч, то в этом году все утренние спектакли — от 1,5 тысячи до 15 тысяч, а все дневные и вечерние — до 20 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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