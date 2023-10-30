Многолетняя проблема: Большой театр борется с перекупщиками билетов

Большой театр борется с несанкционированным приобретением билетов для их дальнейшей перепродажи, заявил солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью НСН. По его словам, проблеме уже много лет.

Две недели назад Большой театр сообщил дату старта продаж билетов на «Щелкунчика» — 4 ноября. По данным «Известий», схема предварительной записи такая сложная, что потребитель может сделать выбор в пользу спекулянтов. Уже сейчас они предлагают место в партере за 150 тысяч, а на галерку за 35, хотя официальная цена не превышает 20 тысяч рублей. Янин согласился, что схема предварительной записи действительно сложная.