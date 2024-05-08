РЖД летом запустит дополнительные поезда к южным курортам России

Летом 2024 года к южным курортам России будут запущены дополнительные 82 пары поездов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

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В сообщении говорится, что к концу мая будут подготовлены 12 тысяч вагонов, а ещё 14,8 тысяч вагонов - к пику курортного сезона в августа.

«Самые востребованные направления - курорты Черноморского побережья и Кавказских Минеральных вод», - уточнили в компании.

Отмечается, что комфорт и безопасность пассажиров будут обеспечивать более 40 тысяч проводников.

Ранее эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге заявил «Радиоточке НСН», что сокращение времени в пути между Москвой и Сочи на поезде до 16 часов приведет к колоссальным убыткам — около 200 тысяч рублей на маршрут.

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