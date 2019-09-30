РЖД изменит расписание «Аэроэкспресса» в Шереметьево с 3 по 9 октября

Расписание «Аэроэкспресса» в московский аэропорт Шереметьево и обратно будет изменено с 3 по 9 октября. Об этом сообщается на сайте «Аэроэкспресса».

Так, в ночь с 3 на 4, с 7 на 8, с 8 на 9 октября будут отменены поезда, отправляющиеся с Белорусского вокзала в 22:00, 23:30, 00:01, 5:30, 6:00. В направлении города будут отменены рейсы в 22:30, 23:00, 6:30, 7:00.

Отмечается, что изменения в расписании связаны с плановыми работами на железной дороге.

Напомним, 19 сентября в Шереметьево состоялось открытие третьей взлётно-посадочной полосы. Как сообщалось, ее открытие позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани с 65 операций по взлёту и посадке до 90 в час.



