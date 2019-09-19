В Шереметьеве открыли третью взлётно-посадочную полосу

В аэропорту Шереметьево состоялось открытие третьей взлётно-посадочной полосы, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». В церемонии открытия приняли участие губернатор области Андрей Воробьёв, глава Росавиации Александр Нерадько и глава Минтранса Евгений Дитрих.

Первый рейс на новой полосе был принят из Северной столицы, пишет Life.ru. Воздушное судно по традиции встретили на аэродроме водной аркой, отмечает телеканал «360».

Новая полоса имеет длину 3,2 километра, ширину — 60 метров. Её открытие позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани с 65 операций по взлёту и посадке до 90 в час.

Напомним, в середине августа сообщалось, что терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами к 2022 году.

