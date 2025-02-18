РЖД будут списывать баллы за правонарушения в поездах

РЖД обновили правила программы лояльности «РЖД Бонус», предусматривающие списание всех накопленных баллов за правонарушения в поездах. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), дочерней структуре РЖД.

В компании пояснили, что пассажиров будут лишать баллов за распитие спиртных напитков, хулиганство и другие нарушения общественного порядка в пути.