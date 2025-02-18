РЖД будут списывать баллы за правонарушения в поездах
РЖД обновили правила программы лояльности «РЖД Бонус», предусматривающие списание всех накопленных баллов за правонарушения в поездах. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), дочерней структуре РЖД.
В компании пояснили, что пассажиров будут лишать баллов за распитие спиртных напитков, хулиганство и другие нарушения общественного порядка в пути.
В ФПК отметили, что изменения направлены на улучшение условий поездок и предотвращение инцидентов с недисциплинированными пассажирами.
По данным компании, с начала текущего года более 100 человек уже лишились баллов за подобные нарушения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru