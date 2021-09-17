Рыцари в доспехах проголосовали на выборах в Рязани
В Рязани два участника кружка исторической реконструкции пришли в пятницу на избирательный участок в рыцарских доспехах, сообщает РИА Новости.
Они пояснили агентству, что решили таким образом поднять настроение людям, а также подать пример детям и родителям в том смысле, что не следует пропускать выборы.
Отмечается, что «рыцари» представили на выборах «собирательный образ средневекового воина XIV-XV веков».
Ранее сообщалось, что во время выборов в Москве полиция задержала енота, бегавшего по территории участковой избирательной комиссии.
Выборы в Госдуму восьмого созыва продлятся в России три дня - 17, 18 и 19 сентября.
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