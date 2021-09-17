Рыцари в доспехах проголосовали на выборах в Рязани

В Рязани два участника кружка исторической реконструкции пришли в пятницу на избирательный участок в рыцарских доспехах, сообщает РИА Новости.

Они пояснили агентству, что решили таким образом поднять настроение людям, а также подать пример детям и родителям в том смысле, что не следует пропускать выборы.