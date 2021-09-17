На выборах в Москве поймали енота. Видео

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов рассказал о еноте, которого в пятницу пришлось ловить полиции во время выборов.

«Чего только не увидишь в штабе - на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», - написал Венедиктов в Telegram.