На выборах в Москве поймали енота. Видео
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов рассказал о еноте, которого в пятницу пришлось ловить полиции во время выборов.
«Чего только не увидишь в штабе - на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», - написал Венедиктов в Telegram.
В Москве на избирательном участке задержан енот pic.twitter.com/emLAC66UIW— ЧТД (@Chtede) September 17, 2021
В сети уже появилось видео инцидента, на котором видно, как крупное животное бегает по территории участковой избирательной комиссии.
Выборы в Госдуму восьмого созыва продлятся в России три дня - 17, 18 и 19 сентября.
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