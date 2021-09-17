На выборах в Москве поймали енота. Видео

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов рассказал о еноте, которого в пятницу пришлось ловить полиции во время выборов.

«Чего только не увидишь в штабе - на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», - написал Венедиктов в Telegram.

В сети уже появилось видео инцидента, на котором видно, как крупное животное бегает по территории участковой избирательной комиссии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва продлятся в России три дня - 17, 18 и 19 сентября.

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ФОТО: Скриншот
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