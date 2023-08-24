Рыбопромышленники: Россия не ловит рыбу в местах сброса воды с «Фукусимы-1»

Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа, сообщило NHK. Отмечается, что против этого выступали Россия и Китай.

Председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что сброс воды с «Фукусимы-1» чреват для России тем, что зараженная морская рыба может попасть на стол к соотечественникам.

