Рыбопромышленники: Россия не ловит рыбу в местах сброса воды с «Фукусимы-1»

Российские предприятия не занимаются рыбным промыслом в местах, куда сливается очищенная от радиоактивных веществ вода с АЭС «Фукусима-1», об этом СМИ сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

В Китае назвали ошибкой сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»

Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа, сообщило NHK. Отмечается, что против этого выступали Россия и Китай.

Председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что сброс воды с «Фукусимы-1» чреват для России тем, что зараженная морская рыба может попасть на стол к соотечественникам.

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ФОТО: РИА Новости
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