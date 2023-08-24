Рыбопромышленники: Россия не ловит рыбу в местах сброса воды с «Фукусимы-1»
Российские предприятия не занимаются рыбным промыслом в местах, куда сливается очищенная от радиоактивных веществ вода с АЭС «Фукусима-1», об этом СМИ сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа, сообщило NHK. Отмечается, что против этого выступали Россия и Китай.
Председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что сброс воды с «Фукусимы-1» чреват для России тем, что зараженная морская рыба может попасть на стол к соотечественникам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ленобласти у контрабандистов из Литвы изъяли 812 кг гашиша
- Рыбопромышленники: Россия не ловит рыбу в местах сброса воды с «Фукусимы-1»
- Красную площадь временно закрыли для посетителей
- Строительство подъездной автодороги к станции Кокошкино начнется осенью 2023 года
- Чувашская фанатка Кена из «Барби» отдала мошенникам 300 тыс. рублей
- Лидеры БРИКС поддержали реформу ООН
- Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за отказ удалить личные данные
- Shot: В Крыму уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами
- Движение поездов между «Селигерской» и «Петровско-Разумовской» приостановят
- После нападения на девушку за короткие шорты возбудили дело об экстремизме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru