В Китае назвали ошибкой сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»

Пекин потребовал от Токио отказаться от сброса радиоактивной воды. Дипломат назвал океан достоянием человечества и заявил, что Китай сделает все возможное, чтобы защитить его экологию, здоровье населения и продовольственную безопасность.

Сброс воды с «Фукусимы-1» — эгоистичный, безответственный и ненужный поступок, подчеркнул Вэньбинь. По его мнению, сливать воду в море нет необходимости вне зависимости от того, опасна она или нет.

Ранее председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик заявил, что в случае аварии на «Фукусиме-1» последствия для экологии будут гораздо более страшными, чем сброс воды, поэтому из двух зол было решено выбрать меньшее. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

