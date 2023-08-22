В Китае назвали ошибкой сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»
Сброс Японией в океан зараженной ядерными отходами воды с АЭС «Фукусима-1» — ошибочное решение, которое вынуждает Китай к принятию ответных шагов. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, сообщило агентство ТАСС.
Пекин потребовал от Токио отказаться от сброса радиоактивной воды. Дипломат назвал океан достоянием человечества и заявил, что Китай сделает все возможное, чтобы защитить его экологию, здоровье населения и продовольственную безопасность.
Сброс воды с «Фукусимы-1» — эгоистичный, безответственный и ненужный поступок, подчеркнул Вэньбинь. По его мнению, сливать воду в море нет необходимости вне зависимости от того, опасна она или нет.
Ранее председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик заявил, что в случае аварии на «Фукусиме-1» последствия для экологии будут гораздо более страшными, чем сброс воды, поэтому из двух зол было решено выбрать меньшее. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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