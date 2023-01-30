Рязанский депутат заявил школьникам, что они окажутся на «днище»
Депутат Рязанской областной думы от КПРФ Роман Вереин заявил школьникам, что в будущем они будут «валяться на помойке» и окажутся «на днище социальной жизни».
Скандальный видеоролик парламентарий сам разместил у себя на странице в «ВКонтакте». Инцидент произошел на встрече с учениками одной из школ Касимова, разговор с молодежью шел о перспективах работы в сельском хозяйстве.
Вереину не понравилось, что школьники не проявляли инициативу и не вникали в слова народного избранника.
«Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах. Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно?», - заявил депутат.
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