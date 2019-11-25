Рядовой Шамсутдинов раскаялся перед матерью одного из потерпевших

25 ноября 201911:37

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял в Забайкалье 10 человек, извинился перед родными Евгения Графова, который был ранен во время инцидента, сообщает URA.RU.

Источник издания сообщил, что парень позвонил матери Графова и, уточнил, что не хотел расстреливать ее сына, «но в суете зацепил и его». Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии в московском госпитале им. Бурденко.

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Подтвердить информацию о звонке Шамсутдинова у родственников Евгения Графова не удалось, так как семья не общается со средствами массовой информации.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Шамсутдинов сразу же сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. Но есть версия, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.


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ФОТО: mig41 / Telegram
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