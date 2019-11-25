Рядовой Шамсутдинов раскаялся перед матерью одного из потерпевших

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял в Забайкалье 10 человек, извинился перед родными Евгения Графова, который был ранен во время инцидента, сообщает URA.RU.

Источник издания сообщил, что парень позвонил матери Графова и, уточнил, что не хотел расстреливать ее сына, «но в суете зацепил и его». Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии в московском госпитале им. Бурденко.