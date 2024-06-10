Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня
Ряд улиц будут перекрыты в центре Москвы 11 июня с 7:00 до 23:00. Как сообщили в столичном департамента транспорта, это связано с проведением концерта, посвящённого Дню России.
Уточняется, что движение будет закрыто «на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади».
Кроме того, с полуночи 10 июня и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Фрунзенской набережной. Аналогичный запрет будет действовать с полуночи 11 июня до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в День молодежи в столице состоится более 150 событий на разных городских площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru