Ряд улиц в центре Москвы перекроют 11 июня

Уточняется, что движение будет закрыто «на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади».

Кроме того, с полуночи 10 июня и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Фрунзенской набережной. Аналогичный запрет будет действовать с полуночи 11 июня до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в День молодежи в столице состоится более 150 событий на разных городских площадках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».