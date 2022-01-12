Росстат: инфляция за 2021 год в России составила 8,4 %

Росстат подвёл итоги 2021 года. Согласно подсчетам специалистов, годовая инфляция в стране составила 8,39 %. Тем самым, уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы и стал максимальным с 2015 года — тогда показатель достигал 12,91%.

Продовольственные товары за год подорожали на 10,62%, на непродовольственные - 8,58% за год. Цены на бензин увеличились на 8,84%.

СМИ сообщили о возможном подорожании мобильной связи в России на 6-10%

Сильнее всего выросли цены на новые отечественные легковые автомобили - на 3,9%.

Ускорение роста цен в начале года было ожидаемым, объяснили в Росстате, но скачок цен оказался больше, чем в начале 2021 года.

Ранее были названы города России с самым высоким качеством жизни.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Цены На БензинЦены На ПродуктыРосстатИнфляция
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