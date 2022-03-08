Rutube заявил о росте числа зарегистрированных пользователей
Российский видеохостинг Rutube объявил, что за последнюю неделю количество загруженного пользовательского контента увеличилось в 2,8 раза, сообщает ТАСС.
В компании также отметили рост числа зарегистрированных пользователей, которых за последнюю неделю стало больше в 5,5 раза.
В Rutube добавили, что в 2021 году была улучшена качество работы плеера, навигация и пользовательские интерфейсы, а также другие функции. Кроме того, видеохостинг заявил о готовности обеспечить монетизацию для блогеров.
Ранее Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к приложению Zello из-за рассылки пользователям недостоверной информации о специальной военной операции России на Украине, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Си Цзиньпин заявил, что антироссийские санкции станут бременем для мировой экономики
- Из города Сумы продолжается эвакуация мирных жителей
- В ООН заявили о двух миллионах покинувших Украину беженцев
- Rutube заявил о росте числа зарегистрированных пользователей
- Все сложно. Сергей Пикин рассказал о последствиях ухода Shell из России
- СМИ: компания BP отказалась заключать новые сделки на покупку нефти и газа в РФ
- СМИ: состояние Жириновского ухудшилось
- В YouTube объяснили, почему заблокировали каналы Соловьёва
- Эвакуированные из Сум беженцы въехали в Полтавскую область
- Посла Ирландии вызвали в МИД России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru