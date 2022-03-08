Rutube заявил о росте числа зарегистрированных пользователей

Российский видеохостинг Rutube объявил, что за последнюю неделю количество загруженного пользовательского контента увеличилось в 2,8 раза, сообщает ТАСС.

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В компании также отметили рост числа зарегистрированных пользователей, которых за последнюю неделю стало больше в 5,5 раза.

В Rutube добавили, что в 2021 году была улучшена качество работы плеера, навигация и пользовательские интерфейсы, а также другие функции. Кроме того, видеохостинг заявил о готовности обеспечить монетизацию для блогеров.

Ранее Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к приложению Zello из-за рассылки пользователям недостоверной информации о специальной военной операции России на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
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