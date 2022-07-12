Rutube представил «цифрового аватара»

Видеохостинг Rutube представил «цифрового аватара», который будет рассказывать о новостях сервиса и освещать важные мировые события.

Аватар напоминает человечка с детских рисунков. По мнению авторов креатива, такой персонаж «символизирует доступность и простоту платформы для каждого пользователя», пишет издание «Состав».

Гендиректор Rutube заявил, что кибератака на платформу стоила миллионы долларов

«Аватар Rutube – персонаж, знакомый с детства всем жителям страны, ведь даже самые талантливые художники когда-то, в ранние годы, брали в руку карандаш и начинали творческий путь именно с изображений элементарного человечка», — разъяснили «Хабру» в пресс-службе Rutube.

У аватара есть собственный канал.

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ФОТО: скриншот из соцсетей
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