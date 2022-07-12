Rutube представил «цифрового аватара»
Видеохостинг Rutube представил «цифрового аватара», который будет рассказывать о новостях сервиса и освещать важные мировые события.
Аватар напоминает человечка с детских рисунков. По мнению авторов креатива, такой персонаж «символизирует доступность и простоту платформы для каждого пользователя», пишет издание «Состав».
«Аватар Rutube – персонаж, знакомый с детства всем жителям страны, ведь даже самые талантливые художники когда-то, в ранние годы, брали в руку карандаш и начинали творческий путь именно с изображений элементарного человечка», — разъяснили «Хабру» в пресс-службе Rutube.
У аватара есть собственный канал.
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