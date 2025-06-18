Rutube, Premier и Yappy объединят в одну платформу
Видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy объединят в единую цифрову платформу. Об этом заявил гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.
Выступая на сессии ПМЭФ-2020 «Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы», он уточнил, что это произойдёт в первом полугодии 2026 года.
Также Жаров напомнил, что это решение было принято ещё «пару лет назад», в настоящее время уже есть «единая подписка через все три платформы».
«То есть мы уже приучаем пользователя к тому, что будет одна платформа, один видеоредактор на всех трех платформах. Многие сервисы объединяются», - заключил он.
Ранее видеохостинг Rutube в мае 2025 года обошел по числу просмотров VK Видео и YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru