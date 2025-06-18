Rutube, Premier и Yappy объединят в одну платформу

Выступая на сессии ПМЭФ-2020 «Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы», он уточнил, что это произойдёт в первом полугодии 2026 года.

Также Жаров напомнил, что это решение было принято ещё «пару лет назад», в настоящее время уже есть «единая подписка через все три платформы».

«То есть мы уже приучаем пользователя к тому, что будет одна платформа, один видеоредактор на всех трех платформах. Многие сервисы объединяются», - заключил он.

Ранее видеохостинг Rutube в мае 2025 года обошел по числу просмотров VK Видео и YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

