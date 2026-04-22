Россиянам рассказали об опасности разбросанных на улице купюр
Обнаружив на улице подозрительные купюры лучшее всего сообщить об этом в полицию. Об этом NEWS.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.
Как пишет RT, в Перми подросток получил ожог, подняв на улице свёрток с купюрами. Комментируя инцидент, Игнатов указал, что злоумышленники могут использовать не только взрывчатку, но и опасные реагенты, так как химикаты проще достать и применить.
По его словам, также купюры могут быть обработаны специальным токсичным ядом.
«Ты купюру взял... потом заплатил ей кассиру. У всех, кто взаимодействовал с этой купюрой, потом могут возникнуть очень серьёзные заболевания», — заключил эксперт.
Ранее в помосковном Красногорске мальчик поднял с земли неизвестное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошла детонация, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Госдуме выступили против штрафов за превышение средней скорости
- Россиянам рассказали об опасности разбросанных на улице купюр
- В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград
- «Раздастся крик»: Россияне рискуют лишиться возможности платить QR-кодом в Египте
- Россия и Ливан договорились об отмене виз для владельцев диппаспортов
- Джексон против Дилана: Сколько соберет самый дорогой музыкальный байопик
- Россиян предупредили об опасности домашнего интернета
- Под фильм или в воде: Как правильно «убивать» стресс аэробной тренировкой
- Новак: Поставки казахстанской нефти в ФРГ будут выполняться в обход «Дружбы»
- Нагоняют страху: Что будет с ценами и ассортиментом на маркетплейсах