Россиянам рассказали об опасности разбросанных на улице купюр

Как пишет RT, в Перми подросток получил ожог, подняв на улице свёрток с купюрами. Комментируя инцидент, Игнатов указал, что злоумышленники могут использовать не только взрывчатку, но и опасные реагенты, так как химикаты проще достать и применить.

По его словам, также купюры могут быть обработаны специальным токсичным ядом.

«Ты купюру взял... потом заплатил ей кассиру. У всех, кто взаимодействовал с этой купюрой, потом могут возникнуть очень серьёзные заболевания», — заключил эксперт.

Ранее в помосковном Красногорске мальчик поднял с земли неизвестное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошла детонация, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

