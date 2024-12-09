Rutube получил награду «Премии Рунета-2024» в категории СМИ

Российский видеохостинг Rutube стал лауреатом «Премии Рунета-2024» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Премия организована Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Минцифры и Президентского фонда культурных инициатив.

Rutube запустит свой телеканал

В этом году награда также охватила проекты в сфере подкастинга, культурных инициатив и информационной безопасности, подчеркнув разнообразие участников и их значимость для развития Рунета.

Церемония награждения состоялась 9 декабря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ПремияРунетНаграда

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