Rutube запустит свой телеканал
Видеохостинг Rutube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», запустит свой телеканал. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные реестра лицензий на телерадиовещание Роскомнадзора.
Как пишет издание, в ноябре юридическое лицо платформы ООО «Руформ» получило лицензию на вещание канала Rutube TV. Документ разрешает телеканалу транслировать информационно-развлекательный контент: фильмы и сериалы, шоу, игры и конкурсы, новости. В качестве даты начала вещания Rutube TV указывается 1 декабря.
Видеохостинг подтвердил планы по запуску канала. Как отметили в Rutube, бета-версия его вещания доступна на самой платформе. Основой сетки телеканала станет блогерский контент, в частности, оригинальные шоу сервиса. Целевая аудитория Rutube TV — зрители 25–33 лет.
Как сообщил представитель сервиса, Rutube ведет переговоры с операторами платного телевидения о включении телеканала в их пакеты, с какими именно, не уточняется. Кроме того, в видеохостинге отметили, что размещение рекламы на ТВ-канале пока не планируется.
Ранее Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с видеохостинга YouTube, напоминает 360.ru.
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