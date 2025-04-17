Rutube опроверг сообщения о блокировке на территории Узбекистана

В пресс-службе платформы Rutube опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что видеохостинг был якобы заблокирован на территории Узбекистана за пропаганду войны, насилия и терроризма, а также за возбуждение национальной и иной вражды.

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«Мы не видим изменений по количеству просмотров из Узбекистана. В настоящее время оно находится на уровне среднесуточных значений последнего года», — рассказали в пресс-службе платформы.

О блокировке Rutube ранее сообщали Telegram-канал Baza и ряд СМИ Узбекистана. Утверждалось, что при попытке попасть на сайт платформы пользователи видят сообщение об ограничении согласно решению Кабинета министров Узбекистана от сентября 2018 года.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России пока не планируется блокировать или отключать YouTube. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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