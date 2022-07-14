«Русское радио» начало вещание в Херсоне
14 июля 202220:14
Радиостанция «Русское радио» с четверга начала вещание на территории Херсона и Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.
Частота «Русского радио» в Херсоне - 106.2 FM.
Сообщается, что новая студия позволяет выходить в прямой эфир.
Ранее правительство Херсонской области сообщало, что в регионе уже работают 10 российских радиостанций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- «Русское радио» начало вещание в Херсоне
- Премьер-министр Италии подает в отставку
- МИД: Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
- СМИ: Саудовская Аравия в два раза увеличила импорт российского топлива
- В Москве назвали условия продолжения переговоров с Украиной
- Путин ужесточил наказание за повторную опасную езду без прав
- Глава МИД Бельгии покидает пост
- Володин заявил, что отказ Киева от переговоров не влияет на планы России
- Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках
- Закон о возвращении продажи пива на стадионах рассмотрят осенью
14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru