«Русское радио» начало вещание в Херсоне

Радиостанция «Русское радио» с четверга начала вещание на территории Херсона и Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

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Частота «Русского радио» в Херсоне - 106.2 FM.

Сообщается, что новая студия позволяет выходить в прямой эфир.

Ранее правительство Херсонской области сообщало, что в регионе уже работают 10 российских радиостанций.

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