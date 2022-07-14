Первая школа Херсонской области получила российскую аккредитацию

Первая школа в Херсонской области получила российскую государственную аккредитацию. Об этом сообщает ТАСС.

Минпросвещения: Школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты

Как передает корреспондент агентства, в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил свидетельство о государственной аккредитации директору херсонской школы №48 Татьяне Стецюк.

Кроме того, глава Минпросвещения принял участие в церемонии вручения выпускникам аттестатов, впервые херсонские школьники получили документы о среднем образовании российского образца, пишет РИА ФАН.

Ранее Кравцов заявил, что школы Донецкой и Луганской народных республик могут перейти на российские образовательные стандарты уже с 1 сентября текущего года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбразованиеРегионыШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры