Первая школа Херсонской области получила российскую аккредитацию
Первая школа в Херсонской области получила российскую государственную аккредитацию. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает корреспондент агентства, в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил свидетельство о государственной аккредитации директору херсонской школы №48 Татьяне Стецюк.
Кроме того, глава Минпросвещения принял участие в церемонии вручения выпускникам аттестатов, впервые херсонские школьники получили документы о среднем образовании российского образца, пишет РИА ФАН.
Ранее Кравцов заявил, что школы Донецкой и Луганской народных республик могут перейти на российские образовательные стандарты уже с 1 сентября текущего года.
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