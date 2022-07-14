Первая школа Херсонской области получила российскую аккредитацию

Как передает корреспондент агентства, в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил свидетельство о государственной аккредитации директору херсонской школы №48 Татьяне Стецюк.

Кроме того, глава Минпросвещения принял участие в церемонии вручения выпускникам аттестатов, впервые херсонские школьники получили документы о среднем образовании российского образца, пишет РИА ФАН.

Ранее Кравцов заявил, что школы Донецкой и Луганской народных республик могут перейти на российские образовательные стандарты уже с 1 сентября текущего года.

