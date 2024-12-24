Русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира

Русский язык занял седьмое место рейтинга по параметру «распространенность языков мира». Об этом заявил и.о. ректора Государственного института имени Пушкина Никита Гусев, пишет РИА Новости.

Вуз подготовил исследование о положении русского языка. Как выяснилось, с учетом числа говорящих на языке, количества носителей языка и людей, владеющих им как мировым и иностранным, русский язык стал седьмым. При этом по количеству международных организаций, в которых русский является официальным рабочим языком, он занял четвертую строчку в списке.

Кроме того, специалисты выяснили, что в параметре «языки по количеству периодических изданий» русский расположился на седьмом месте, а в цифровой среде стал шестым. В общем индексе глобальной конкурентоспособности русский язык занял пятую строчку.

Между тем глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов рассказал, что в Индонезии растет число желающих учить русский язык.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РейтингРусский Язык

Горячие новости

Все новости

партнеры