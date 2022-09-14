Русский театр Эстонии уволил режиссера-россиянина за критику «облезлой русофобии»

В конце августа Лось написал в соцсетях, что на фоне военной операции на Украине и введения санкций в эстонском обществе полезла «тухлая облезлая русофобия». Режиссер прикрепил к публикации историю о положении польских евреев во время Второй мировой войны. Позднее Лось признал, что пост был «чересчур эмоциональным», однако режиссер выразил таким образом свою обеспокоенность происходящим, чтобы его «услышали те люди, от которых зависят какие-то решения».

«Своими выступлениями в социальных медиа, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», — заявила директор театра Светлана Янчек.

По словам директора, из-за позиции режиссера «накалилась» ситуация внутри театра. Как отметила Янчек, коллектив учреждения «недвусмысленно дал понять, что сегодня значение Филиппа Лося, как творческой единицы, не идет ни в какое сравнение с тем вредом, который он театру наносит».

Решение об увольнении режиссера было принято 12 сентября. Лось намерен оспорить действия руководства театра через суд.

