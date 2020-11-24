Русский медик признан гражданином года в Эстонии за борьбу с коронавирусом
Медруководителя кризисного штаба департамента здоровья Аркадия Попова за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в Эстонии признали гражданином года. Об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания.
По словам министра культура Эстонии Тыниса Лукаса, чёткая позиция и решительность медика в борьбе с инфекцией стали вдохновляющими, и благодаря таким лидерам страна становится безопасным местом для жизни.
Сам Аркадий Попов признался, что присуждение ему звания гражданина года — это большая честь. Медик отметил, что действовал в сотрудничестве с другими специалистами и властями. Кроме того, Попов заявил, что каждый житель Эстонии внёс большой вклад в борьбу с коронавирусом, так как в схватке с кризисом «нужна команда».
Аркадий Попов изучал медицину в университете Тарту, а также обучался психологии в Санкт-Петербурге. Ранее медик руководил Центром скорой помощи Северно-Эстонской региональной больницы. В декабре Попов займёт пост председателя правления Ляэне-Таллинской центральной больницы.
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