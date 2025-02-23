Рюкзак пассажира загорелся на борту самолета FlyArystan
На борту летящего из Астаны в Актау самолета загорелся рюкзак пассажира Об этом сообщили в авиакомпании «FlyArystan».
«23 февраля 2025 года, во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана — Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира», - говорится в сообщении.
Бортпроводники оперативно ликвидировали пожар. На момент инцидента в самолете находились 182 пассажира. В связи с происшествием лайнер вернулся в аэропорт вылета.
Рейс был перенесен на 17:10 по времени Астаны. Пассажирам предоставлено право на бесплатное перебронирование билетов или возврат денежных средств.
В начале февраля пассажиров рейса Хьюстон-Нью-Йорк компании United Airlines эвакуировали после возгорания самолета при взлете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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