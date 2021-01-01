Руководство телеканала объяснило обрезанное изображение Путина в Новый год
Техническим сбоем объяснили в руководстве телеканала «Каскад» обрезанное изображение президента России Владимира Путина в новогоднем эфире. Во время традиционного телеобращения главу государства транслировали с «обрезанной» головой. Об этом сообщается на официальном сайте СМИ.
«В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», — цитирует заявление пресс-службы телеканала РИА Новости.
Как отметили в СМИ, сбой связан с устаревшим оборудованием, которое не обновляли 20 лет. Медиагруппа «Каскад» приносит извинения зрителям телеканала.
Напомним, обращение Владимира Путина к россиянам в новогоднюю ночь 2021 года стало самым долгим за историю – оно длилось шесть минут. Отметив сложности уходящего года, президент отметил, что 2020-й удалось пройти достойно. Глава государства поблагодарил граждан страны за мужество и отзывчивость.
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