Руководство телеканала объяснило обрезанное изображение Путина в Новый год

Техническим сбоем объяснили в руководстве телеканала «Каскад» обрезанное изображение президента России Владимира Путина в новогоднем эфире. Во время традиционного телеобращения главу государства транслировали с «обрезанной» головой. Об этом сообщается на официальном сайте СМИ.

Путин выступил с самым длинным за 20 лет новогодним обращением

«В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», — цитирует заявление пресс-службы телеканала РИА Новости.

Как отметили в СМИ, сбой связан с устаревшим оборудованием, которое не обновляли 20 лет. Медиагруппа «Каскад» приносит извинения зрителям телеканала.

Напомним, обращение Владимира Путина к россиянам в новогоднюю ночь 2021 года стало самым долгим за историю – оно длилось шесть минут. Отметив сложности уходящего года, президент отметил, что 2020-й удалось пройти достойно. Глава государства поблагодарил граждан страны за мужество и отзывчивость.

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ФОТО: РИА Новости
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