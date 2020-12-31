Путин выступил с самым длинным за 20 лет новогодним обращением

Новогоднее обращение Владимира Путина в 2020 году, которое длится шесть минут, стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России, сообщает ТАСС.

До 2020 года самым длинным было обращение Путина 31 декабря 2013 года, которое глава государства записал в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения - более четырёх с половиной минут и 463 слова. Самым коротким является новогоднее поздравление с 2006 годом, состоявшее из 191 слова и длившееся чуть больше двух минут.

Рекордным пока остаётся новогоднее обращение Бориса Ельцина и его заявление об отставке, которое он произнёс 31 декабря 1999 года. Первый президент России выступал больше 10 минут и произнёс 628 слов, тогда как обращение Путина в 2020 году состоит из 601 слова.

Первыми новогоднее выступление Путина увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый 2021 год наступил в 15:00 по московскому времени.

