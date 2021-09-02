«Аэрофлот» назвал условие возвращения пилотам «допандемийных» зарплат

«Аэрофлот» может вернуть заработные платы пилотов на допандемийный уровень в ом случае, если летом будущего года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные составят хотя бы 70% к уровню 2019 года. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме генеральный директор авиаперевозчика Михаил Полубояринов.

Согласно данным Федерального агентства воздушного транспорта, внутренние авиаперевозки в июле увеличились на 29% к тому же месяцу 2019 года, и составили 10,3 миллиона человек. Заграничные перевозки находились на уровне 2,88 миллиона человек, что в 2,2 раза меньше показателя июля двухлетней давности.