«Аэрофлот» назвал условие возвращения пилотам «допандемийных» зарплат
«Аэрофлот» может вернуть заработные платы пилотов на допандемийный уровень в ом случае, если летом будущего года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные составят хотя бы 70% к уровню 2019 года. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме генеральный директор авиаперевозчика Михаил Полубояринов.
Согласно данным Федерального агентства воздушного транспорта, внутренние авиаперевозки в июле увеличились на 29% к тому же месяцу 2019 года, и составили 10,3 миллиона человек. Заграничные перевозки находились на уровне 2,88 миллиона человек, что в 2,2 раза меньше показателя июля двухлетней давности.
Вместе с тем, Полубояринов заявил, что уже в этом году пилоты «Аэрофлота» могут рассчитывать на повышение зарплат, которые были значительно урезаны в связи с простоем авиапарка из-за пандемии коронавируса. Для этого, по словам гендиректора, будет проведена встреча с коллективом.
До начала пандемии заработные платы командиров воздушного судна в «Аэрофлоте» достигали 650 тысяч рублей в месяц, сейчас, по данным компании, они получают около 350 тысяч рублей.
В конце августа профсоюз летного состава аэропорта Шереметьево обратился к «Аэрофлоту» с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов, опасаясь оттока и дефицита кадров. Пилоты начали уходить в другие отечественные авиакомпании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- В РПЦ прокомментировали заявление Зюганова о Христе-«коммунисте»
- Песков рассказал о национальной идее России
- Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса
- «Аэрофлот» назвал условие возвращения пилотам «допандемийных» зарплат
- В России началось перечисление единовременных выплат пенсионерам
- Временную регистрацию теперь можно оформить на «Госуслугах»
- Глава ВТБ не увидел необходимости в работе крупнейших банков в Крыму
- Песков назвал «Северный поток-2» исключительно коммерческим проектом
- Песков признался, почему Путин не ведёт соцсети
- В Кремле объяснили отсутствие отдельного приглашения для Японии на ВЭФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru