«Аэрофлот» назвал условие возвращения пилотам «допандемийных» зарплат

«Аэрофлот» может вернуть заработные платы пилотов на допандемийный уровень в ом случае, если летом будущего года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные составят хотя бы 70% к уровню 2019 года. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме генеральный директор авиаперевозчика Михаил Полубояринов.

Согласно данным Федерального агентства воздушного транспорта, внутренние авиаперевозки в июле увеличились на 29% к тому же месяцу 2019 года, и составили 10,3 миллиона человек. Заграничные перевозки находились на уровне 2,88 миллиона человек, что в 2,2 раза меньше показателя июля двухлетней давности.

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Вместе с тем, Полубояринов заявил, что уже в этом году пилоты «Аэрофлота» могут рассчитывать на повышение зарплат, которые были значительно урезаны в связи с простоем авиапарка из-за пандемии коронавируса. Для этого, по словам гендиректора, будет проведена встреча с коллективом.

До начала пандемии заработные платы командиров воздушного судна в «Аэрофлоте» достигали 650 тысяч рублей в месяц, сейчас, по данным компании, они получают около 350 тысяч рублей.

В конце августа профсоюз летного состава аэропорта Шереметьево обратился к «Аэрофлоту» с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов, опасаясь оттока и дефицита кадров. Пилоты начали уходить в другие отечественные авиакомпании.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЗарплатыПилотыАэрофлот
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