Руководитель штаба Навального в Москве Ляскин арестован на семь суток
Зюзинский суд Москвы приговорил руководителя столичного штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина к семи суткам административного ареста за незаконную организацию массовой акции. Об этом сообщает РИА Новости.
В суде заявили, что главу штаба судили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП - "Повторное нарушение порядка проведения массовой акции". Ляскин участвовал в организации несанкционированного митинга в 2019 году, за это его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Несогласованные митинги в поддержку задержанного Алексея Навального прошли по всей стране 23 января. Генпрокуратура и представители МВД России предупреждали о незаконном характере акций и последующей ответственности за участие в подобных мероприятиях.
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