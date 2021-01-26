Руководитель штаба Навального в Москве Ляскин арестован на семь суток

В суде заявили, что главу штаба судили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП - "Повторное нарушение порядка проведения массовой акции". Ляскин участвовал в организации несанкционированного митинга в 2019 году, за это его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Несогласованные митинги в поддержку задержанного Алексея Навального прошли по всей стране 23 января. Генпрокуратура и представители МВД России предупреждали о незаконном характере акций и последующей ответственности за участие в подобных мероприятиях.

