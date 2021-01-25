Скучно, девочки! Путин прокомментировал расследование Навального о дворце
Президент России Владимир Путин прокомментировал видеоролик с расследованием о якобы принадлежащем его окружению дворце в Геленджике словами «Скучно, девочки!», передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что фильм не смотрел, потому что не имел на это свободного времени.
«Ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни мне, ни моим родственникам», - заявил он.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России) опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком, якобы принадлежащему окружению президента.
Российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован при прохождении паспортного контроля 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии. ФСИН настаивает на замене условного срока политику по делу «Ив Роше» на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока». Политик арестован до 15 февраля, сейчас он содержится в СИЗО «Матросская тишина». Его сторонники организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников. Есть пострадавшие с обеих сторон.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал принадлежность этого объекта недвижимости Путину, передает Ura.ru.
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