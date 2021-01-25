Скучно, девочки! Путин прокомментировал расследование Навального о дворце

Президент России Владимир Путин прокомментировал видеоролик с расследованием о якобы принадлежащем его окружению дворце в Геленджике словами «Скучно, девочки!», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что фильм не смотрел, потому что не имел на это свободного времени.

«Ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни мне, ни моим родственникам», - заявил он.