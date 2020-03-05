Рукопись Достоевского выставили на торги за 2,5 млн рублей
Рукопись произведения Федора Достоевского «Записки из мертвого дома» выставили в Петербурге на торги. Как сообщает Дни.ру, начальная стоимость экземпляра составляет 2,5 млн рублей.
Отмечается, что на книге имеются потертости и пятна, однако в целом она находится в хорошем состоянии. Сайт пишет, что высокая цена объясняется тем, что в печать произведение готовила жена писателя после смерти Достоевского.
Книга была опубликована в 1881 году.
Ранее в феврале сообщалось, что автограф Владимира Путина ушел с молотка на аукционе в столице за 340 тысяч рублей.
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