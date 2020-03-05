Рукопись Достоевского выставили на торги за 2,5 млн рублей

Отмечается, что на книге имеются потертости и пятна, однако в целом она находится в хорошем состоянии. Сайт пишет, что высокая цена объясняется тем, что в печать произведение готовила жена писателя после смерти Достоевского.

Книга была опубликована в 1881 году.

Ранее в феврале сообщалось, что автограф Владимира Путина ушел с молотка на аукционе в столице за 340 тысяч рублей.

